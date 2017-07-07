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Медаль "За любовь и верность" получили 30 лучших семей области

17:25 7 Июля 2017 Общество
Медаль "За любовь и верность" получили 30 лучших семей области
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30 лучших семей региона получили медаль "За любовь и верность". Это супруги, которые прожили в браке не менее 25 лет. Среди награждённых есть и рекордсмены. Они отметили золотую и даже бриллиантовую свадьбу. Торжественный приём провели в преддверии Дня семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля. В этот день православный мир чествует семейных покровителей Петра и Февронию, которые стали образцом супружеской верности и взаимной любви.

День семьи, любви и верности супруги Калугины встречают в окружении детей и внуков. Признаются, то, что они есть друг у друга, уже праздник. А начиналось всё со школьной скамьи. Познакомились в 5 классе. Чувства с годами только окрепли. За любовь и верность супруги Калугины получили медаль. Такой же награды удостоились ещё 29 семей региона.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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