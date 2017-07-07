Медаль "За любовь и верность" получили 30 лучших семей области
17:25 7 Июля 2017 Общество
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День семьи, любви и верности супруги Калугины встречают в окружении детей и внуков. Признаются, то, что они есть друг у друга, уже праздник. А начиналось всё со школьной скамьи. Познакомились в 5 классе. Чувства с годами только окрепли. За любовь и верность супруги Калугины получили медаль. Такой же награды удостоились ещё 29 семей региона.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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