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Источник: ТРК "Липецкое время"

Светло, экологично, экономично. На крыше многоквартирного дома в микрорайоне "Университетский" установили солнечные батареи. Электроэнергией они обеспечивают лестничные площадки и лифты.Такого коммунального апгрейда в Липецкой области с многоэтажками еще не делали. На крыше дома №11 по улице Политехнической появились 10 солнечных батарей. Идею Антона Гончарова воплотили в жизнь за 4 месяца. Липчанин стал победителем конкурса "Молодой лидер НЛМК" и получил поддержку спонсоров. Заряд от солнечных батарей подает электричество в подъезды 9-этажки. Расположение батарей под определенным углом обеспечивает работу системы даже в пасмурную погоду.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".