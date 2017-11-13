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Многоэтажку в Липецке оснастили солнечными батареями

16:35 13 Ноября 2017 Общество
Многоэтажку в Липецке оснастили солнечными батареями
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Светло, экологично, экономично. На крыше многоквартирного дома в микрорайоне "Университетский" установили солнечные батареи. Электроэнергией они обеспечивают лестничные площадки и лифты.

Такого коммунального апгрейда в Липецкой области с многоэтажками еще не делали. На крыше дома №11 по улице Политехнической появились 10 солнечных батарей. Идею Антона Гончарова воплотили в жизнь за 4 месяца. Липчанин стал победителем конкурса "Молодой лидер НЛМК" и получил поддержку спонсоров. Заряд от солнечных батарей подает электричество в подъезды 9-этажки. Расположение батарей под определенным углом обеспечивает работу системы даже в пасмурную погоду.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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