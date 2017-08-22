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Источник: ТРК "Липецкое время"

Капитальный ремонт моста через реку Воронеж в селе Доброе идёт по плану. Накануне в эксплуатацию сдали одну полосу моста.30 миллионов рублей бюджетных средств, два с половиной месяца работы - и дорога готова. Мост через реку Воронеж в селе Доброе частично открыли после реконструкции. Без капитального ремонта он прослужил 45 лет. Аварийным мост не считался, но обновления требовал. Металл местами проржавел, в бордюрах были дыры. Пока переправу длиной в 270 метров ремонтировали, местным жителям пришлось терпеть неудобства. Путь на тот берег лежал через Большой Хомутец.Запустить движение старались до начала учебного года, чтобы школьные автобусы могли быстро перевозить детей. Кроме того, в разгаре уборочная.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".