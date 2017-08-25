Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 87

Источник: ТРК "Липецкое время"

Как укрепить взаимодействие муниципальных общественных палат и органов власти в решении актуальных проблем? Об этом говорили на семинаре в администрации области.Мероприятие традиционное. Позволяет членам общественных палат обменяться опытом и сделать их работу более эффективной. Сегодня в регионе 20 муниципальных общественных палат. В них входят 376 человек. Это люди разных профессий - педагоги, медики, соцработники, предприниматели, представители НКО. Люди авторитетные и уважаемые. Цель их работы: защита прав и интересов жителей, поддержка гражданских инициатив. К членам муниципальных общественных палат идут с разными проблемами. А успех решения сложнейших задач зависит в том числе от эффективного взаимодействия муниципальных общественных палат с органами власти на местах.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Время требует активизации гражданского общества в решении всех вопросов, которые возникают в наше время. Для нас очень важно, чтобы роль общественных палат муниципалитетов стала такой же заметной, такой же эффективной, какой является Общественная палата Липецкой области".Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Власть должна быть заинтересована в том, чтобы в общественные палаты входили люди умные, деятельные, со своей гражданской позицией. А ведь муниципальные общественные палаты более приближены к селу, посёлку, району, городу, знают потребности, интересы граждан, их заботы, чаяния. Поэтому на них возлагается особая ответственность, чтобы действительно в нашем обществе был порядок, мир, согласие, чтобы в центре внимания власти разного уровня был человек".