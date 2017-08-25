Муниципальные общественные палаты будут укреплять взаимодействие с органами власти
12:44 25 Августа 2017 Общество
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Мероприятие традиционное. Позволяет членам общественных палат обменяться опытом и сделать их работу более эффективной. Сегодня в регионе 20 муниципальных общественных палат. В них входят 376 человек. Это люди разных профессий - педагоги, медики, соцработники, предприниматели, представители НКО. Люди авторитетные и уважаемые. Цель их работы: защита прав и интересов жителей, поддержка гражданских инициатив. К членам муниципальных общественных палат идут с разными проблемами. А успех решения сложнейших задач зависит в том числе от эффективного взаимодействия муниципальных общественных палат с органами власти на местах.
Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Время требует активизации гражданского общества в решении всех вопросов, которые возникают в наше время. Для нас очень важно, чтобы роль общественных палат муниципалитетов стала такой же заметной, такой же эффективной, какой является Общественная палата Липецкой области".
Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Власть должна быть заинтересована в том, чтобы в общественные палаты входили люди умные, деятельные, со своей гражданской позицией. А ведь муниципальные общественные палаты более приближены к селу, посёлку, району, городу, знают потребности, интересы граждан, их заботы, чаяния. Поэтому на них возлагается особая ответственность, чтобы действительно в нашем обществе был порядок, мир, согласие, чтобы в центре внимания власти разного уровня был человек".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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