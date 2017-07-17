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Липецк в пятый раз стал местом встречи активной молодежи со всего региона. В рамках образовательного форума "Область будущего" пройдут три смены по разным направлениям. Программа каждой из смен включает в себя образовательные мероприятия, встречи с общественными деятелями, мастер-классы, тренинги, деловые игры, спортивную и творческую программы.Сегодня началась первая смена "Управляй будущим". Пять дней около 200 молодых активистов, общественных деятелей, блогеров, спортсменов и журналистов будут учиться у профессионалов основам социального проектирования.На форуме будет работать региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Это молодые люди с медицинским образованием, которые на добровольных началах помогают медицинскому персоналу в больницах, проводят занятия по санитарному просвещению населения.