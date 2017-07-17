На форуме "Область будущего" начнут работу "Волонтёры-медики"
14:29 17 Июля 2017 Общество
Сегодня началась первая смена "Управляй будущим". Пять дней около 200 молодых активистов, общественных деятелей, блогеров, спортсменов и журналистов будут учиться у профессионалов основам социального проектирования.
На форуме будет работать региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Это молодые люди с медицинским образованием, которые на добровольных началах помогают медицинскому персоналу в больницах, проводят занятия по санитарному просвещению населения.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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