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На форуме "Область будущего" начнут работу "Волонтёры-медики"

14:29 17 Июля 2017 Общество
Липецк в пятый раз стал местом встречи активной молодежи со всего региона. В рамках образовательного форума "Область будущего" пройдут три смены по разным направлениям. Программа каждой из смен включает в себя образовательные мероприятия, встречи с общественными деятелями, мастер-классы, тренинги, деловые игры, спортивную и творческую программы.

Сегодня началась первая смена "Управляй будущим". Пять дней около 200 молодых активистов, общественных деятелей, блогеров, спортсменов и журналистов будут учиться у профессионалов основам социального проектирования.

На форуме будет работать региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Это молодые люди с медицинским образованием, которые на добровольных началах помогают медицинскому персоналу в больницах, проводят занятия по санитарному просвещению населения.
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Источник:  собственная информация
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