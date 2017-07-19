На "Области будущего" сразу несколько образовательных площадок развернуло "Липецкое время"
16:18 19 Июля 2017 Общество
Елена Скиндерева, участник форума, Тербунский район: "Я представляю печатные СМИ и смежные пространства - радио и телевидение. Я верю, что в районах появятся и радио, и телевидение. Очень интересные спикеры, много практики. Теорию можно получить самостоятельно, а практические советы бесценны".
Руслан Харсиев, шеф-редактор телевидения ОБУ "ТРК "Липецкое время": "Это уже традиционные мастер-классы от "Липецкого времени". И отрадно заметить, что с каждым годом ребята все ответственнее подходят к нашим встречам. Сегодня мы обсуждали тему журналистики и права. Вопросов было очень много. И я думаю, что те ответы, которые они сегодня получили, пригодятся им".
Ещё одна образовательная площадка - от "Липецк FM". Здесь рассказывали юным журналистам о том, как готовят новости на радио. Где взять информацию, как сделать ее понятной, какая последовательность новостей должна быть в выпуске. А уже завтра радийщики вновь пригласят в выездную студию гостей и участников форума. Ведущие и корреспонденты расскажут в прямом эфире о всех самых интересных новостях "Области будущего".
Евгений Рязанцев, специальный корреспондент радиостанции "Липецк FM": "Главная составляющая нашей радиостанции - новости. Ребята узнали, как это делается, как мы подаем это в эфир. Не осталось таких моментов, которые были скрыты от ребят".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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