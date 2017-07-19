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Источник: ТРК "Липецкое время"

В работе форума "Область будущего" сегодня приняли участие наши коллеги. Телерадиокомпания "Липецкое время" работала сразу на нескольких площадках. Тем, кто уже выбрал журналистику делом всей своей жизни, и тем, кто только собирается вступить на этот путь, шеф-редактор телевидения Руслан Харсиев рассказал, как не оступиться и не нарушить закон в гонке за горячим материалом. Как за пост в виртуальном мире можно получить реальный штраф. И где та грань между объективным освещением события и подтасовкой фактов.Елена Скиндерева, участник форума, Тербунский район: "Я представляю печатные СМИ и смежные пространства - радио и телевидение. Я верю, что в районах появятся и радио, и телевидение. Очень интересные спикеры, много практики. Теорию можно получить самостоятельно, а практические советы бесценны".Руслан Харсиев, шеф-редактор телевидения ОБУ "ТРК "Липецкое время": "Это уже традиционные мастер-классы от "Липецкого времени". И отрадно заметить, что с каждым годом ребята все ответственнее подходят к нашим встречам. Сегодня мы обсуждали тему журналистики и права. Вопросов было очень много. И я думаю, что те ответы, которые они сегодня получили, пригодятся им".Ещё одна образовательная площадка - от "Липецк FM". Здесь рассказывали юным журналистам о том, как готовят новости на радио. Где взять информацию, как сделать ее понятной, какая последовательность новостей должна быть в выпуске. А уже завтра радийщики вновь пригласят в выездную студию гостей и участников форума. Ведущие и корреспонденты расскажут в прямом эфире о всех самых интересных новостях "Области будущего".Евгений Рязанцев, специальный корреспондент радиостанции "Липецк FM": "Главная составляющая нашей радиостанции - новости. Ребята узнали, как это делается, как мы подаем это в эфир. Не осталось таких моментов, которые были скрыты от ребят".