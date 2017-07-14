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На обновленной Доске почета - токарь, сварщик, библиотекарь и врач

18:30 14 Июля 2017 Общество
На обновленной Доске почета - токарь, сварщик, библиотекарь и врач
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Токарь, сварщик, библиотекарь и врач. 15 новых портретов липчан-передовиков теперь ровно год, до следующего Дня города, будут украшать Доску почёта у центрального входа в Быханов сад. Сегодня её торжественно открыли. Поздравить лучших работников Липецка приехали руководители города и области.

Людмила Афендулова, отдала медицине более сорока лет. Половину этого срока руководит Липецкой областной станцией переливания крови. Под её руководством медучреждение стало одним из лучших в Центральной России. Компоненты и препараты крови спасают жизни тысячам людей по всей стране. Сегодня главный врач принимает поздравления. Её портрет ровно год будет висеть на городской Доске почёта у Быханова сада.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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