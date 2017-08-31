На радиостанции "Липецк FM" стартует новый сезон
18:08 31 Августа 2017 Общество
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На "Липецк FM" стартует новый сезон. В радиоэфире появились новые программы и рубрики. Акцент сделали на авторские проекты. Например, в копилке премьер на "Липецк FM" проект "Идея в действии". В нем рассказывают, как воплотить в жизнь свою самую смелую задумку. Например, вы захотели сделать компьютер, который будет полезен на производстве. Куда идти с этой идей? Как правильно ее оформить? Как получить поддержку?
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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