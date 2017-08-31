link
Сегодня
На радиостанции "Липецк FM" стартует новый сезон
Липчан не пугает вирус Коксаки
Молодежь региона ждут с проектами на конкурсе
"Будильник" побывает на линейке в школе
Российские парашютисты установили новый мировой рекорд
В Хлевном продолжают благоустраивать дворы
Ветеринарные работники отметили профессиональный праздник
В Липецке и Ельце начались досрочные выборы
С 1 сентября проезд за наличные будет стоить 22 рубля
Олег Королёв поздравил жителей региона с Днём знаний
В Липецкой области завершена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья
Первенство региона по шахматам собрало рекордное количество участников
Олег Королёв: Светлая память о талантливой певице навсегда сохранится в наших сердцах
Научные фокусы увидят липчане в День знаний
В очередной раз в Лев-Толстовском районе состоится фестиваль «Августовские Спасы»

На радиостанции "Липецк FM" стартует новый сезон

18:08 31 Августа 2017 Общество
На радиостанции "Липецк FM" стартует новый сезон
Загрузка плеера
Корреспонденты и ведущие готовились основательно. Удивлять радиослушателей будут новыми рубриками, программами и, конечно, хорошей музыкой. Какие сюрпризы ждут тех, кто поймает нужную волну?

На "Липецк FM" стартует новый сезон. В радиоэфире появились новые программы и рубрики. Акцент сделали на авторские проекты. Например, в копилке премьер на "Липецк FM" проект "Идея в действии". В нем рассказывают, как воплотить в жизнь свою самую смелую задумку. Например, вы захотели сделать компьютер, который будет полезен на производстве. Куда идти с этой идей? Как правильно ее оформить? Как получить поддержку?

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 42
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:08
На радиостанции "Липецк FM" стартует новый сезон
17:58
Липчан не пугает вирус Коксаки
17:21
Молодежь региона ждут с проектами на конкурсе
16:59
"Будильник" побывает на линейке в школе
16:40
Ветеринарные работники отметили профессиональный праздник
16:30
Российские парашютисты установили новый мировой рекорд
16:23
В Хлевном продолжают благоустраивать дворы
16:10
С 1 сентября проезд за наличные будет стоить 22 рубля
16:06
В Липецке и Ельце начались досрочные выборы
16:01
Олег Королёв поздравил жителей региона с Днём знаний
15:46
В Липецкой области завершена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья
15:29
Первенство региона по шахматам собрало рекордное количество участников
15:21
Олег Королёв: Светлая память о талантливой певице навсегда сохранится в наших сердцах
15:09
Научные фокусы увидят липчане в День знаний
14:53
В очередной раз в Лев-Толстовском районе состоится фестиваль «Августовские Спасы»
14:47
Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Липецке
14:39
Перебои со светом будут на 6 улицах Липецка
14:26
Липчане займутся йогой с книгой
14:18
В Липецке двое жителей обвиняются в ограблении школьника и квартирной краже
12:51
1 сентября в Липецке немного потеплеет
Вся лента новостей