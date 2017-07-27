На слете приемных и опекунских семей выбрали самую творческую
12:50 27 Июля 2017 Общество
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Опекунские семьи встречают Ефановы из Липецкого района. В прошлом году их признали лучшей приёмной семьей области. Воспитывают 16 детей, из которых 8 - приёмные. О решении завести большую семью не пожалели ни разу.
Но и этот год Ефановых не оставил без подарка. В их семье пополнение - маленький Миша.
В ходе официального открытия слета назвали и лучшую приёмную семью 2017 года.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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