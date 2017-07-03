link
Сегодня

На "Тербунском рубеже" реконструкторы воссоздали события Великой Отечественной

12:29 3 Июля 2017 Общество
На "Тербунском рубеже" реконструкторы воссоздали события Великой Отечественной
Загрузка плеера
Жаркое лето 1942. На "Тербунском рубеже" реконструкторы воссоздали события 75-летней давности. Участие в постановочном сражении приняли десятки человек. Это реконструкторы из Белгорода, Воронежа, Липецка и Москвы. Гостям показали бой близ села Озёрки. Это было одно из крупнейших танковых сражений за всю историю войны. Одновременно в нем участвовали 350 машин. На Тербунской земле полегло более 20 тысяч солдат советской армии.

Олег Калашников, военно-исторический клуб «Отечество» (г. Воронеж): "Война - это совсем не то, что мы увидим сегодня. Это не те самые взрывы, не те самые пули. Все это не то. Но хотя бы показать облик солдата, показать зрителям, особенно молодому поколению, как выглядели их прадеды. А старшему поколению напомнить: не забывайте корни свои, вкладывайте душу в своих детей. Это ваше будущее".

Фестиваль собрал сотни гостей из разных регионов — Тамбовской, Воронежской, Орловской, Курской областей. Для них работали тематические площадки — полевой госпиталь с медицинскими инструментами военных лет. Выставка оружия времён Великой Отечественной. Инсталляция «Крестьянская изба», где воспроизведён быт сороковых годов. Здесь каждый мог почитать подлинные письма-треугольники.
«Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Мы видим, какой огромный интерес к теме патриотического воспитания. Чтобы не забыть того, что было, не повторить, что произошло в те страшные военные годы. Наша задача — работать над темой патриотического воспитания, работать над тем, чтобы как можно больше наша молодежь знала о тех событиях".
Количество показов: 89
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

14:33
«Краснинский самовар» угостил всех чаем
14:20
В Липецке сотрудник телефонной компании раскрыл тайну переговоров
12:53
Липецкие спасатели предупреждают об усилении ветра
12:44
Жертвами клещей уже стали 2,5 тысячи липчан
12:36
Зрители увидели "Лебединое озеро" под открытым небом со второй попытки
12:29
На "Тербунском рубеже" реконструкторы воссоздали события Великой Отечественной
12:11
В Липецке продолжат идти дожди
11:47
На 4 улицах Липецка не будет света
11:21
Перебои с водой будут в районе Коровино
11:05
Елецкие коммунальщики продолжают устранять последствия разгула стихии
10:53
Съезд Союза городов воинской славы состоится в Ельце
10:42
В Липецке хотят создать городскую среду нового уровня
10:29
Стендовики борются за награды чемпионата России
09:57
За выходные на дорогах Липецкой области погибли четверо
09:22
В Липецк привезут "Частную луну"
09:13
Липчан приглашают присоединиться к акции "Вода России"

02.07.2017

11:04
Неделя в Липецке начнется с дождливой погоды
09:42
Перебои со светом будут на ул. Зои Космодемьянской

01.07.2017

10:20
Липчанам понадобятся зонтики

30.06.2017

18:17
Участники семинара по благоустройству оценили арт-объекты и парки Хлевенского района
Вся лента новостей