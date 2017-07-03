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Источник: ТРК "Липецкое время"

Жаркое лето 1942. На "Тербунском рубеже" реконструкторы воссоздали события 75-летней давности. Участие в постановочном сражении приняли десятки человек. Это реконструкторы из Белгорода, Воронежа, Липецка и Москвы. Гостям показали бой близ села Озёрки. Это было одно из крупнейших танковых сражений за всю историю войны. Одновременно в нем участвовали 350 машин. На Тербунской земле полегло более 20 тысяч солдат советской армии.Олег Калашников, военно-исторический клуб «Отечество» (г. Воронеж): "Война - это совсем не то, что мы увидим сегодня. Это не те самые взрывы, не те самые пули. Все это не то. Но хотя бы показать облик солдата, показать зрителям, особенно молодому поколению, как выглядели их прадеды. А старшему поколению напомнить: не забывайте корни свои, вкладывайте душу в своих детей. Это ваше будущее".Фестиваль собрал сотни гостей из разных регионов — Тамбовской, Воронежской, Орловской, Курской областей. Для них работали тематические площадки — полевой госпиталь с медицинскими инструментами военных лет. Выставка оружия времён Великой Отечественной. Инсталляция «Крестьянская изба», где воспроизведён быт сороковых годов. Здесь каждый мог почитать подлинные письма-треугольники.«Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Мы видим, какой огромный интерес к теме патриотического воспитания. Чтобы не забыть того, что было, не повторить, что произошло в те страшные военные годы. Наша задача — работать над темой патриотического воспитания, работать над тем, чтобы как можно больше наша молодежь знала о тех событиях".