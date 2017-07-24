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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сезон бахчевых не за горами, а арбузы и дыни уже на прилавках. Для сотрудников потребительского рынка Липецкой области это горячая пора: время нелегальных торговцев, нитратных продуктов и фальшивых документов.Одна на всех. У торговцев арбузами и дынями на Центральном рынке обнаружили ксерокопии одной и той же накладной от единственного поставщика. Совпадение? Сотрудники потребительского рынка так не думают. Это злостное нарушение. Ведь на каждую партию бахчевых должен быть индивидуальный документ с оригинальной печатью.В ходе рейда ни у одного из торговцев не обнаружилось ни санитарного заключения о нитратах, которое должно выдаваться каждые три дня, ни разрешающих документов на торговлю. Правда, на такие тонкости при покупке арбузов обычно покупатели не обращают внимания.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".