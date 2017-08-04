На улице Ангарской скоро сдадут еще один многоквартирный дом
16:24 4 Августа 2017 Общество
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Еще один многоквартирный дом на улице Ангарской сдадут через две недели. Сейчас строители завершают отделочные работы, прокладывают коммуникации и благоустраивают двор. Первый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья, рассчитанный на 4 года, подходит к завершению. Впереди новоселья в "Европейском" и "Елецком" микрорайонах. До конца августа новые квартиры по программе получат 169 липецких семей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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