Не пропустите самое интересное в День города
08:05 15 Июля 2017 Общество
В субботу, 15 июля, в 9:00 часов на территории спортшколы №13 состоится Кубок России по стендовой стрельбе.
Открытие парка миниатюр в Быхановом саду запланировано на 14:00 часов.
Шоу на открытой воде на набережной реки Воронеж начнется в 17:00 часов.
На площади Петра Великого в 19:00 часов начнется праздничный концерт, а в 22:00 - фейерверк.
В Нижнем парке всю субботу и воскресенье будет проходить фестиваль "Липецкое городище".
На 16 июля запланированы автобусные экскурсии "Истории Липецка", первая состоится в 10:00 часов.
Завершатся праздничные мероприятия народными гуляньями в парках города, с 18:00 до 22:00.
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