link
Сегодня

Не пропустите самое интересное в День города

08:05 15 Июля 2017 Общество
Липецк отмечает День рождения.

В субботу, 15 июля, в 9:00 часов на территории спортшколы №13 состоится Кубок России по стендовой стрельбе.
Открытие парка миниатюр в Быхановом саду запланировано на 14:00 часов.
Шоу на открытой воде на набережной реки Воронеж начнется в 17:00 часов.
На площади Петра Великого в 19:00 часов начнется праздничный концерт, а в 22:00 - фейерверк.

В Нижнем парке всю субботу и воскресенье будет проходить фестиваль "Липецкое городище".

На 16 июля запланированы автобусные экскурсии "Истории Липецка", первая состоится в 10:00 часов.
Завершатся праздничные мероприятия народными гуляньями в парках города, с 18:00 до 22:00.
Количество показов: 51
Источник:  
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

08:05
Не пропустите самое интересное в День города

14.07.2017

18:55
Средневековье, Петровская эпоха и 19 век вновь встретились в Нижнем парке
18:40
Новая школа в Липецке - образец технического оснащения
18:30
На обновленной Доске почета - токарь, сварщик, библиотекарь и врач
17:25
Подведены полугодовые итоги работы системы соцзащиты в Липецкой области
16:50
Главным подарком ко Дню района для тербунцев станет центральная площадь
16:50
Парусная регата в Липецке продлится 3 дня
16:42
В Липецке ожидается гроза
16:35
Лучшие работники "Свободного Сокола" получили министерские и областные награды
16:32
Липецк принял делегацию из Смоленска
16:21
Новую школу открыли в 29-м микрорайоне Липецка
15:51
Липецкие фермеры отметили профессиональный праздник
15:33
Победителем конкурса мастеров машинного доения стала оператор из Липецкого района
14:47
Игорь Тиньков: Депутаты недовольны качеством и сроками дорожных работ в Липецке
14:45
Фестиваль «Сияние самоцветов» состоится в Тербунах
14:39
Жилой фонд региона готовят к отопительному сезону
14:31
Павел Путилин: Завод «Свободный Сокол» осваивает новые рынки и дает новые рабочие места
14:25
Липецким сыром и шоколадом отметили французский национальный праздник
12:49
В субботу в Липецке еще сохранится дождливая погода
12:39
Питерские эксперты познакомили липчан с визуальной журналистикой
Вся лента новостей