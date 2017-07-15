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Липецк отмечает День рождения.В субботу, 15 июля, в 9:00 часов на территории спортшколы №13 состоится Кубок России по стендовой стрельбе.Открытие парка миниатюр в Быхановом саду запланировано на 14:00 часов.Шоу на открытой воде на набережной реки Воронеж начнется в 17:00 часов.На площади Петра Великого в 19:00 часов начнется праздничный концерт, а в 22:00 - фейерверк.В Нижнем парке всю субботу и воскресенье будет проходить фестиваль "Липецкое городище".На 16 июля запланированы автобусные экскурсии "Истории Липецка", первая состоится в 10:00 часов.Завершатся праздничные мероприятия народными гуляньями в парках города, с 18:00 до 22:00.