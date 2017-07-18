Не все районы области готовы к переходу на безналичный расчет в автобусах
17:59 18 Июля 2017 Общество
Николай Киреев, начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области: "По этому мониторингу районы отстают. Практически все. Кто будет готов, введем, кто не готов - отсрочим на месяц".
В Липецке система заработает с 1 августа. В городе уже установлены 25 терминалов продажи и пополнения транспортных карт. Начальник управления потребительского рынка отметил, что электронные карты позволят получать объективные данные о доходах перевозчиков.
Николай Киреев, начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области: "Изучили пассажиропоток. Если мы не введем карты, мы никогда не узнаем, сколько денег находится в обороте. Когда система заработает, я вам гарантирую, что тариф будет снижен".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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