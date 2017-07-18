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Не все районы области готовы к переходу на безналичный расчет в автобусах

17:59 18 Июля 2017 Общество
Систему безналичного расчета в общественном транспорте в некоторых районах области могут отложить еще на месяц. Специалисты управления потребительского рынка провели мониторинг. Большинство районов не готовы перейти на единые транспортные карты с августа. Главная причина - отсутствие терминалов продажи и пополнения карт. Если ситуация не изменится, безналичную оплату проезда в районах области перенесут на 1 сентября.

Николай Киреев, начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области: "По этому мониторингу районы отстают. Практически все. Кто будет готов, введем, кто не готов - отсрочим на месяц".

В Липецке система заработает с 1 августа. В городе уже установлены 25 терминалов продажи и пополнения транспортных карт. Начальник управления потребительского рынка отметил, что электронные карты позволят получать объективные данные о доходах перевозчиков.

Николай Киреев, начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области: "Изучили пассажиропоток. Если мы не введем карты, мы никогда не узнаем, сколько денег находится в обороте. Когда система заработает, я вам гарантирую, что тариф будет снижен".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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