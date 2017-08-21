Нижний парк теперь есть и в Чаплыгине
09:49 21 Августа 2017 Общество
- Вас без преувеличения можно назвать гордостью Чаплыгинского района. Эта награда вручается вам за серьезные достижения в самых разных сферах деятельности. Вы состоялись как профессионалы. Вы передаете свое мастерство подрастающему поколению,- отметил Юрий Таран.
А тем временем по городу прошел парад. В первых рядах праздничного шествия оказались молодые семьи с колясками. Фантазии молодых чаплыгинцев оставалось только позавидовать. Чего здесь только не было. «Скорая помощь», печка с младенцем внутри, тройка лошадей. Главным событием праздника стало открытие Нижнего парка на берегу реки Стара Ряса. Празднование Дня района продолжилось выступлением местных творческих коллективов.
Количество показов: 51
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Лента новостей
|09:49
|09:20
20.08.2017
|11:00
19.08.2017
|10:55
18.08.2017
|17:44
|17:35
|17:04
|16:39
|16:23
|15:21
|14:27
|14:19
|14:06
|12:51
|12:45
|12:33
|12:17
|11:49
|10:36
|10:33
Комментарии