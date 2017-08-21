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Нижний парк теперь есть и в Чаплыгине

09:49 21 Августа 2017 Общество
Чаплыгинский район отметил день рождения. Праздник стартовал с награждения лучших семей района. Следующим этапом празднеств стало обновление доски почета. Здесь и учителя, и медработники, и сотрудники сельскохозяйственных предприятий района, работники культуры. От имени главы региона Олега Королёва собравшихся поздравил его заместитель Юрий Таран.

- Вас без преувеличения можно назвать гордостью Чаплыгинского района. Эта награда вручается вам за серьезные достижения в самых разных сферах деятельности. Вы состоялись как профессионалы. Вы передаете свое мастерство подрастающему поколению,- отметил  Юрий Таран.

А тем временем по городу прошел парад. В первых рядах праздничного шествия оказались молодые семьи с колясками. Фантазии молодых чаплыгинцев оставалось только позавидовать. Чего здесь только не было. «Скорая помощь», печка с младенцем внутри, тройка лошадей.  Главным событием праздника стало открытие Нижнего парка на берегу реки Стара Ряса. Празднование Дня района продолжилось выступлением местных творческих коллективов.  
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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