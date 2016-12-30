Новогодняя афиша для липчан
16:25 30 Декабря 2016 Общество
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А вот программу для самых маленьких подготовил детский парк «Сказка». Со 2 по 8 января там пройдут новогодние утренники с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. В парке «Быханов сад» утренник проведут 2 и 7 января. А в "Звездном" детей ждет ледовая сказка "Новые приключения Маши и Вити".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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