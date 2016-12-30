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Новогодняя афиша для липчан

16:25 30 Декабря 2016 Общество
Новогодняя афиша для липчан
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Липчан ждет масса развлечений и интересных мероприятий. Зимние развлечения - первый пункт в программе каникул. Катание на коньках, снегокатах. Пока погода позволяет, дома лучше не сидеть. Активно провести время можно в Нижнем парке. Забавы по душе здесь найдут и взрослые, и дети. Бесплатных катков в Липецке нет, только хоккейные коробки. Всего 20 штук. Находятся они, как правило, во дворах, на улицах Космонавтов, Циолковского, в поселках Дачный и Силикатный. На Саперном спуске бесплатный лёд залили совсем недавно. Но детвора его уже облюбовала. Так что на новогодние праздники здесь будет аншлаг.
А вот программу для самых маленьких подготовил детский парк «Сказка». Со 2 по 8 января там пройдут новогодние утренники с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. В парке «Быханов сад» утренник проведут 2 и 7 января. А в "Звездном" детей ждет ледовая сказка "Новые приключения Маши и Вити".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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