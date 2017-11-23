Новый ДК сегодня откроют в Задонском районе
10:37 23 Ноября 2017 Общество
Строительство нового ДК начали 23 мая этого года. В нем есть большой актовый зал, помещения для кружков, библиотека и даже окно МФЦ.
Напомним, масштабная программа по строительству домов культуры инициирована главой региона Олегом Королёвым. К 2020 году в Липецкой области должно быть построено 35 домов культуры.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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