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Новый ДК сегодня откроют в Задонском районе

10:37 23 Ноября 2017 Общество
В селе Донское Задонского района сегодня откроют новый Дом культуры. Это первый из 35 ДК, которые появятся в сельских поселениях в ближайшие три года. Здание площадью 400 кв. м рассчитано на 200 мест.

Строительство нового ДК начали 23 мая этого года. В нем есть большой актовый зал, помещения для кружков, библиотека и даже окно МФЦ.

Напомним, масштабная программа по строительству домов культуры инициирована главой региона Олегом Королёвым. К 2020 году в Липецкой области должно быть построено 35 домов культуры.

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Источник:  собственная информация

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