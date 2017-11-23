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В селе Донское Задонского района сегодня откроют новый Дом культуры. Это первый из 35 ДК, которые появятся в сельских поселениях в ближайшие три года. Здание площадью 400 кв. м рассчитано на 200 мест.Строительство нового ДК начали 23 мая этого года. В нем есть большой актовый зал, помещения для кружков, библиотека и даже окно МФЦ.Напомним, масштабная программа по строительству домов культуры инициирована главой региона Олегом Королёвым. К 2020 году в Липецкой области должно быть построено 35 домов культуры.