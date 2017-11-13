Новый храм в Долгоруково станет по-настоящему народным
16:56 13 Ноября 2017 Общество
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Закладка камня в основание храма - событие, можно сказать, историческое. Как только приняли решение о строительстве, деньги начали собирать всем миром. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что храм равноапостольного князя Владимира - общенародное дело.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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