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Источник: ТРК "Липецкое время"

В селе Долгоруково заложили камень в основание будущего храма. Событие можно назвать историческим. Долгоруково - единственный районный центр региона, в котором нет храма. Теперь в самом центре села будет стоять церковь равноапостольного князя Владимира. Автор проекта - архитектор из Сочи. Для верующих это событие стало долгожданным. На церемонию пришли сотни человек.Закладка камня в основание храма - событие, можно сказать, историческое. Как только приняли решение о строительстве, деньги начали собирать всем миром. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что храм равноапостольного князя Владимира - общенародное дело.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".