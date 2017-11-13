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Новый храм в Долгоруково станет по-настоящему народным

16:56 13 Ноября 2017 Общество
Новый храм в Долгоруково станет по-настоящему народным
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В селе Долгоруково заложили камень в основание будущего храма. Событие можно назвать историческим. Долгоруково - единственный районный центр региона, в котором нет храма. Теперь в самом центре села будет стоять церковь равноапостольного князя Владимира. Автор проекта - архитектор из Сочи. Для верующих это событие стало долгожданным. На церемонию пришли сотни человек.

Закладка камня в основание храма - событие, можно сказать, историческое. Как только приняли решение о строительстве, деньги начали собирать всем миром. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что храм равноапостольного князя Владимира - общенародное дело.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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