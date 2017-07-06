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Источник: ТРК "Липецкое время"

Общественники на очередном заседании обсудили вопросы антикоррупционной работы в регионе. За круглый стол пригласили правоохранителей, представителей политических партий и средств массовой информации. В прошлом году в Липецкой области начал действовать План противодействия коррупции. Он принёс результаты. За первое полугодие 2017-го выявлено более 60 преступлений коррупционной направленности, возбуждено 30 уголовных дел, осуждено более 20 человек.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "К сожалению, есть элементы коррупции и в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. В течение каких-то двух лет эти факты имели место очень масштабное, в этом году их становится меньше. Мы принимаем определённые меры".Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Ситуация в области характеризуется достаточно стабильной. Об этом даже говорит то, что инвесторы идут к нам в область и иностранные предприятия. Раз они идут к нам, значит, у нас обстановка более-менее нормальная".