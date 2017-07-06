Общественники региона обсудили вопросы антикоррупционной работы
16:36 6 Июля 2017 Общество
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Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "К сожалению, есть элементы коррупции и в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. В течение каких-то двух лет эти факты имели место очень масштабное, в этом году их становится меньше. Мы принимаем определённые меры".
Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Ситуация в области характеризуется достаточно стабильной. Об этом даже говорит то, что инвесторы идут к нам в область и иностранные предприятия. Раз они идут к нам, значит, у нас обстановка более-менее нормальная".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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