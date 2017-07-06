link
Сегодня
В больнице Грязинского района создали "Доступную среду"
В липецкой многоэтажке разгорается скандал из-за замены лифта
Школьники почувствовали себя настоящими огнеборцами
В регионе совершенствуется институт оценки регулирующего воздействия
В Липецке следователи проводят проверку по делу о запертой пенсионерке
Прием заявок от предпринимателей на получение субсидий продлен
Липчане услышали уникальную музыкальную программу
В Донском перезахоронили Ивана Гудкова, погибшего в годы Великой Отечественной
Общественники региона обсудили вопросы антикоррупционной работы
Транспортные карты должны помочь навести порядок в МУП «Липецкпассажиртранс»
Более 2,5 тысяч юных липчан отдохнут летом по соцпутевкам
Депутаты горсовета пытаются определить доход городского бюджета от платных стоянок
Власти Липецка решили собирать мусор в частном секторе по-новому
В Липецкой области нашли двух подростков, сбежавших из детского лагеря
Качество дорожных работ стало темой обсуждения на заседании в мэрии Липецка

Общественники региона обсудили вопросы антикоррупционной работы

16:36 6 Июля 2017 Общество
Общественники региона обсудили вопросы антикоррупционной работы
Загрузка плеера
Общественники на очередном заседании обсудили вопросы антикоррупционной работы в регионе. За круглый стол пригласили правоохранителей, представителей политических партий и средств массовой информации. В прошлом году в Липецкой области начал действовать План противодействия коррупции. Он принёс результаты. За первое полугодие 2017-го выявлено более 60 преступлений коррупционной направленности, возбуждено 30 уголовных дел, осуждено более 20 человек.

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "К сожалению, есть элементы коррупции и в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. В течение каких-то двух лет эти факты имели место очень масштабное, в этом году их становится меньше. Мы принимаем определённые меры".

Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Ситуация в области характеризуется достаточно стабильной. Об этом даже говорит то, что инвесторы идут к нам в область и иностранные предприятия. Раз они идут к нам, значит, у нас обстановка более-менее нормальная".

Количество показов: 72
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:17
В липецкой многоэтажке разгорается скандал из-за замены лифта
18:12
В больнице Грязинского района создали "Доступную среду"
17:31
Школьники почувствовали себя настоящими огнеборцами
17:05
В регионе совершенствуется институт оценки регулирующего воздействия
16:55
В Липецке следователи проводят проверку по делу о запертой пенсионерке
16:51
Липчане услышали уникальную музыкальную программу
16:48
Прием заявок от предпринимателей на получение субсидий продлен
16:46
В Донском перезахоронили Ивана Гудкова, погибшего в годы Великой Отечественной
16:36
Общественники региона обсудили вопросы антикоррупционной работы
16:24
Транспортные карты должны помочь навести порядок в МУП «Липецкпассажиртранс»
15:32
Более 2,5 тысяч юных липчан отдохнут летом по соцпутевкам
15:28
Депутаты горсовета пытаются определить доход городского бюджета от платных стоянок
15:13
Власти Липецка решили собирать мусор в частном секторе по-новому
14:40
В Липецкой области нашли двух подростков, сбежавших из детского лагеря
14:07
Качество дорожных работ стало темой обсуждения на заседании в мэрии Липецка
13:00
Девушки Липецка выложили в соцсети трогательные кадры прощания с новобранцами
12:50
Небо над Липецком вновь затянут дождевые облака
12:25
Личный приём граждан провёл Олег Королёв
12:21
На базе конного клуба в Липецкой области создадут центр реабилитации
12:15
Концерт Липецкого государственного духового оркестра прошел при полном аншлаге
Вся лента новостей