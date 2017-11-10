Одним из лучших в регионе стал 7-й отдел полиции Липецка
16:56 10 Ноября 2017 Общество
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Участковый Александр Кудрявцев отвечает за целый микрорайон города. Встречи с жителями - неотъемлемая часть работы: узнать, все ли спокойно, предостеречь и напомнить о мошенниках. Александр Кудрявцев на службе уже 15 лет. Он первым приезжает, когда просят о помощи. Капитан принимает заявления и реагирует на сообщения о преступлениях, ловит хулиганов и работает с беспокойными соседями.
В следственное подразделение 7-го отдела полиции Липецка оперативники привозят подозреваемых и потерпевших. Под надзором отдела - несколько районов Липецка, почти 100 тысяч человек. За прошедшие 9 месяцев сотрудники отдела раскрыли 270 преступлений, задержали 30 человек, находившихся в розыске. Это самый высокий показатель в регионе.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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