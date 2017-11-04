Олег Королев поздравил жителей региона с Днем народного единства
11:47 4 Ноября 2017 Общество
После Гимна России на сцене наградили победителей смотра-конкурса по организации и проведению Дней национальных культур, которые проходили в районах Липецкой области в течение года. Номинаций несколько – награды и ценные подарки вручили представителям муниципальных образований Грязей, Ельца, Добровского, Измалковского, Липецкого и Лев-Толстовского районов.
Праздник продолжился концертом. День народного единства отмечается в память освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. Тогда в ряды всенародного ополчения встали представители всех народов и всех сословий.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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