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Олег Королев поздравил жителей региона с Днем народного единства

11:47 4 Ноября 2017 Общество
С государственным праздником зрителей и участников фестиваля-форума «Народное единство», который в эти минуты проходит в Липецке на площади Петра Великого, поздравили глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель Совета депутатов Липецкой области Павел Путилин, главный федеральный инспектор Липецкой области Олег Снежков и глава Липецка Сергей Иванов.

После Гимна России на сцене наградили победителей смотра-конкурса по организации и проведению Дней национальных культур, которые проходили в районах Липецкой области в течение года. Номинаций несколько – награды и ценные подарки вручили представителям муниципальных образований Грязей, Ельца, Добровского, Измалковского, Липецкого и Лев-Толстовского районов.

Праздник продолжился концертом. День народного единства отмечается в память освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. Тогда в ряды всенародного ополчения встали представители всех народов и всех сословий.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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