Олег Королев: "Липецкие аграрии – в числе лучших в России по развитию свеклосахарного производства"
10:18 9 Ноября 2017 Общество
Уборка сахарной свеклы подходит к концу. Аграрии убрали свыше 4,5 млн. тонн на 90% площадей региона. Среди районов по сбору урожая лидирует Добринский - здесь собрано более четверти всей свеклы региона - 1 млн. 168 тыс. тонн в цифровом эквиваленте.
Однако по урожайности сахарной свеклы рекорд установлен в Чаплыгинском районе, где с гектара собирают по 509,7 центнера, тогда как в добринские свекловоды - 418 ц/га. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 ц/га, на третьем - Добровский район - здесь с гектара собрали 446,6 центнера свеклы.
На сахарных заводах региона уже переработано около 3 млн. тонн свеклы, получено 420 тыс. тонн сахара. Как подчеркнул глава администрации Липецкой области Олег Королев, аграрии региона добились европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры.
Количество показов: 1
Источник: Пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: Пресс-служба администрации Липецкой области
Лента новостей
|10:18
|09:48
|09:40
|09:15
|08:38
|07:30
08.11.2017
|17:52
|17:33
|16:51
|16:25
|16:11
|16:04
|15:59
|15:46
|15:22
|15:05
|15:01
|14:51
|14:47
|14:41
Комментарии