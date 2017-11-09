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Источник: Пресс-служба администрации Липецкой области

Глава региона дал высокую оценку свекловодам Липецкой области.Уборка сахарной свеклы подходит к концу. Аграрии убрали свыше 4,5 млн. тонн на 90% площадей региона. Среди районов по сбору урожая лидирует Добринский - здесь собрано более четверти всей свеклы региона - 1 млн. 168 тыс. тонн в цифровом эквиваленте.Однако по урожайности сахарной свеклы рекорд установлен в Чаплыгинском районе, где с гектара собирают по 509,7 центнера, тогда как в добринские свекловоды - 418 ц/га. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 ц/га, на третьем - Добровский район - здесь с гектара собрали 446,6 центнера свеклы.На сахарных заводах региона уже переработано около 3 млн. тонн свеклы, получено 420 тыс. тонн сахара. Как подчеркнул глава администрации Липецкой области Олег Королев, аграрии региона добились европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры.