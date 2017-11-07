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Олег Королев принял участие в закладке основания Корпоративного университета НЛМК

11:39 7 Ноября 2017 Общество
В Липецке заложили капсулу времени с посланием молодых лидеров НЛМК 2017-го года молодым лидерам комбината 2067 года. Так сегодня дали символический старт строительству металлургического университета - ровно 83 года спустя со дня пуска первой партии чугуна Новолипецкого меткомбината.

В церемонии закладки капсулы времени в основание Корпоративного университета НЛМК приняли участие глава Липецкой области Олег Королев, президент группы НЛМК Олег Багрин, заместитель главы администрации региона Юрий Таран и мэр Липецка Сергей Иванов. Олег Королев поздравил коллектив НЛМК с 83-летней годовщиной образования комбината и пожелал новых достижений и укрепления лидирующих позиций в отрасли.

Фундамент вуза уже заложен. Строительство завершится в 2019 году. Это будет не классическое учебное заведение, где обучают металлургическим специальностям. Корпоративный университет новолипецкого металлургического комбината станет центром подготовки и повышения квалификации для руководителей всех предприятий Группы НЛМК. Ежедневно университет сможет принимать по 500 человек.

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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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