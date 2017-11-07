Олег Королев принял участие в закладке основания Корпоративного университета НЛМК
11:39 7 Ноября 2017 Общество
В церемонии закладки капсулы времени в основание Корпоративного университета НЛМК приняли участие глава Липецкой области Олег Королев, президент группы НЛМК Олег Багрин, заместитель главы администрации региона Юрий Таран и мэр Липецка Сергей Иванов. Олег Королев поздравил коллектив НЛМК с 83-летней годовщиной образования комбината и пожелал новых достижений и укрепления лидирующих позиций в отрасли.
Фундамент вуза уже заложен. Строительство завершится в 2019 году. Это будет не классическое учебное заведение, где обучают металлургическим специальностям. Корпоративный университет новолипецкого металлургического комбината станет центром подготовки и повышения квалификации для руководителей всех предприятий Группы НЛМК. Ежедневно университет сможет принимать по 500 человек.
Количество показов: 224
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|14:22
|12:58
|12:53
|12:21
|11:39
|11:34
|11:26
|11:13
|11:00
|10:51
|10:43
|10:07
|09:28
|09:15
|09:06
|07:47
|07:30
06.11.2017
|12:40
05.11.2017
|13:40
|11:38
Комментарии