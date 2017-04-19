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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкая область подключилась к масштабному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Вместе с Олегом Королёвым его сегодня обсудили главы районов и специалисты сферы ЖКХ. Начали с проблем. Среди них - низкий уровень озеленения и освещения территорий, слабый контроль за благоустройством и отсутствие комплексного подхода к решению проблем. Теперь преображать дворы, улицы, районы, а значит, и города, начнут по новым правилам. И главным помощником здесь станет как раз комплексный подход.К работе подключат местную власть, предпринимателей, но в первую очередь - жителей. От липчан уже поступило около 30 заявок с предложениями по благоустройству дворов. На реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" наш регион получит 170 млн рублей из федерального бюджета. Более 140 млн добавит областная казна. На эти деньги приведут в порядок скверы, парки, набережные. Отремонтируют дворовые территории и места общего пользования.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".