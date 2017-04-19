Олег Королёв: благоустройство должно быть комплексным
12:24 19 Апреля 2017 Общество
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К работе подключат местную власть, предпринимателей, но в первую очередь - жителей. От липчан уже поступило около 30 заявок с предложениями по благоустройству дворов. На реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" наш регион получит 170 млн рублей из федерального бюджета. Более 140 млн добавит областная казна. На эти деньги приведут в порядок скверы, парки, набережные. Отремонтируют дворовые территории и места общего пользования.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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