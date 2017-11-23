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Глава региона Олег Королёв принял участие в тожественном открытии нового Дома культуры в селе Донское Задонского района.Это первый из 35 ДК, которые появятся в сельских поселениях в ближайшие три года. Здание площадью 400 кв. м рассчитано на 200 мест. Со строительства этого объекта стартовала грандиозная областная программа «Развитие и сохранение культуры и туризма в Липецкой области».