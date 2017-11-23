Олег Королёв принял участие в торжественном открытии ДК
11:46 23 Ноября 2017 Общество
Это первый из 35 ДК, которые появятся в сельских поселениях в ближайшие три года. Здание площадью 400 кв. м рассчитано на 200 мест. Со строительства этого объекта стартовала грандиозная областная программа «Развитие и сохранение культуры и туризма в Липецкой области».
Количество показов: 54
Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
Лента новостей
|12:27
|12:16
|11:56
|11:46
|11:35
|11:26
|11:19
|11:14
|10:37
|10:27
|10:14
|09:59
|09:46
|09:23
|08:45
|07:30
22.11.2017
|18:59
|18:46
|18:41
|18:37
Комментарии