Олег Королёв принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации
18:28 2 Ноября 2017 Общество
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Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Очень важно то, что Совет Федерации, сначала в лице Валентины Ивановны Матвиенко — она была у нас, выслушала эту проблематику. Теперь по ее поручению приехал комитет Совета Федерации, чтобы сделать одну из составляющих развития кооперации и народных предприятий. Надо внести изменения в закон о кооперации. Надо внести изменения в ряд других законов, мы эти предложения внесли".
Татьяна Гигель, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственным вопросам и природопользованию: "Эта тема актуальна не только для Липецкой области. Те люди, которые очень больших успехов достигли именно при помощи кооперации. А нам, как палате Совета Федерации, предстоит принять очень солидную — поменять, принять, изменить нормативно-правовую базу, чтобы это движение было обеспечено и работало в правовом поле".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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