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Олег Королёв принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации

18:28 2 Ноября 2017 Общество
Олег Королёв принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации
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Глава региона Олег Королёв принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Главный вопрос — развитие кооперативного движения. Липецкая область в этом направлении признанный лидер. Поддержка кооператоров осуществляется уже 7 лет под непосредственным контролем главы администрации области Олега Королёва. Но есть и проблемные вопросы. Назрели поправки в федеральное законодательство. И опыт Липецкой области в этом вопросе - ключевой.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Очень важно то, что Совет Федерации, сначала в лице Валентины Ивановны Матвиенко — она была у нас, выслушала эту проблематику. Теперь по ее поручению приехал комитет Совета Федерации, чтобы сделать одну из составляющих развития кооперации и народных предприятий. Надо внести изменения в закон о кооперации. Надо внести изменения в ряд других законов, мы эти предложения внесли".

Татьяна Гигель, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственным вопросам и природопользованию: "Эта тема актуальна не только для Липецкой области. Те люди, которые очень больших успехов достигли именно при помощи кооперации. А нам, как палате Совета Федерации, предстоит принять очень солидную — поменять, принять, изменить нормативно-правовую базу, чтобы это движение было обеспечено и работало в правовом поле".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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