link
Сегодня
В Липецкой области выбрали лучшую сотрудницу МФЦ
«Казаки России» и реконструкторы - Измалковский район отметил свой праздник
Сотрудники спецсвязи получили грамоты и благодарности
Гурманы из соседних регионов отведали русскую кухню на «Раненбургском застолье»
Родители, педагоги и автоинспекторы проверят школы перед новым учебным годом
В центре Лебедяни появились журавли, взмывающие ввысь
Председатель департамента ЖКХ Липецка ушел в отставку
В Чаплыгинском районе пьянка закончилась смертью 21-летней девушки
Горнолыжный клуб Hillpark работает круглый год
В регионе активно развивается проект «Здоровое будущее»
Липчане жалуются на подделку протоколов собрания собственников жилья
Липецкие школьники ответили на "Большие вызовы"
Уже зарегистрированы 20 кандидатов в депутаты горсовета Липецка
Фестиваль "Раненбургское застолье" порадовал гостей купеческими блинами
Благотворительная акция в регионе поможет собрать детей в школу

Олег Королёв проверил ход ремонтных работ ДК в Данкове

12:24 31 Июля 2017 Общество
Олег Королёв проверил ход ремонтных работ ДК в Данкове
Загрузка плеера
В регионе продолжают реализацию крупной социальной программы. За три года должно быть построено и реконструировано 35 домов культуры. Причем не только в районных центрах, но в отдаленных селах. Этот проект лично контролирует глава области Олег Королёв. Накануне он посетил Данковский район, где готовят к сдаче очередной объект. Ходом работ глава остался доволен. Фасад здания почти готов. Смонтировано современное звуковое оборудование, начинают работу со светом. Всего на реконструкцию ДК выделено 74 млн рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов.

Марина Галкина, директор Межпоселенческого социально-досугового объединения Данковского района: "В последние годы культуре присуще женское лицо. Возрастная категория уже в основном за 40. Я убеждена, что в новом здании появятся новые работники, потому что в любой профессии должен быть и юный задор, и опыт. И они должны друг друга балансировать".
Количество показов: 146
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:40
В Липецкой области выбрали лучшую сотрудницу МФЦ
18:32
«Казаки России» и реконструкторы - Измалковский район отметил свой праздник
17:08
Гурманы из соседних регионов отведали русскую кухню на «Раненбургском застолье»
16:40
Сотрудники спецсвязи получили грамоты и благодарности
16:24
Родители, педагоги и автоинспекторы проверят школы перед новым учебным годом
16:04
В центре Лебедяни появились журавли, взмывающие ввысь
15:56
Председатель департамента ЖКХ Липецка ушел в отставку
15:33
В Чаплыгинском районе пьянка закончилась смертью 21-летней девушки
14:57
Горнолыжный клуб Hillpark работает круглый год
14:32
В регионе активно развивается проект «Здоровое будущее»
14:19
Липчане жалуются на подделку протоколов собрания собственников жилья
14:04
Липецкие школьники ответили на "Большие вызовы"
12:49
Уже зарегистрированы 20 кандидатов в депутаты горсовета Липецка
12:44
В Лебедяни 50 семей отпраздновали новоселье
12:43
Фестиваль "Раненбургское застолье" порадовал гостей купеческими блинами
12:39
Благотворительная акция в регионе поможет собрать детей в школу
12:29
Юные артисты из Хмелинца завоевали высокие награды международного конкурса
12:24
Олег Королёв проверил ход ремонтных работ ДК в Данкове
12:06
Август в Липецкой области начнется с жаркой погоды
11:59
Руководителям 2 липецких предприятий грозит уголовная ответственность за невыплату зарплаты
Вся лента новостей