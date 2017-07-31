Олег Королёв проверил ход ремонтных работ ДК в Данкове
12:24 31 Июля 2017 Общество
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Марина Галкина, директор Межпоселенческого социально-досугового объединения Данковского района: "В последние годы культуре присуще женское лицо. Возрастная категория уже в основном за 40. Я убеждена, что в новом здании появятся новые работники, потому что в любой профессии должен быть и юный задор, и опыт. И они должны друг друга балансировать".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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