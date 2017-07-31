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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе продолжают реализацию крупной социальной программы. За три года должно быть построено и реконструировано 35 домов культуры. Причем не только в районных центрах, но в отдаленных селах. Этот проект лично контролирует глава области Олег Королёв. Накануне он посетил Данковский район, где готовят к сдаче очередной объект. Ходом работ глава остался доволен. Фасад здания почти готов. Смонтировано современное звуковое оборудование, начинают работу со светом. Всего на реконструкцию ДК выделено 74 млн рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов.Марина Галкина, директор Межпоселенческого социально-досугового объединения Данковского района: "В последние годы культуре присуще женское лицо. Возрастная категория уже в основном за 40. Я убеждена, что в новом здании появятся новые работники, потому что в любой профессии должен быть и юный задор, и опыт. И они должны друг друга балансировать".