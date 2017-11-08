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Олег Королёв вручил госнаграды работникам НЛМК

12:13 8 Ноября 2017 Общество
Олег Королёв вручил госнаграды работникам НЛМК
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Более 20 работников Новолипецкого комбината получили госнаграды. В большом зале администрации металлургам их вручил глава региона Олег Королёв.

Торжественный приём состоялся в честь 83-го дня рождения комбината. Среди награждённых сталевары, химики, машинисты и водители. Каждый отдал профессии не один десяток лет. По указу президента, 5 человек удостоены медали ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени. Ещё 20 новолипчан получили звания заслуженных.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Главное в работе НЛМК не только налоги, не только рабочие места и экономическая основа. Я уверен, что самое главное заключается в его технически подготовленном коллективе".

В блоке химических установок НЛМК Владимир Карих проработал более 30 лет. Ещё в 1981 году пришёл рабочим. Сейчас - начальник участка. За добросовестный труд ему присвоили почётное звание "Заслуженный химик РФ".

Владимир Карих, начальник участка цеха динамной стали ОАО «НЛМК»: "Благодарен коллегам. У нас труд коллективный. Это их заслуга, а потом уже моя".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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