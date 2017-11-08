Олег Королёв вручил госнаграды работникам НЛМК
12:13 8 Ноября 2017 Общество
Загрузка плеера
Торжественный приём состоялся в честь 83-го дня рождения комбината. Среди награждённых сталевары, химики, машинисты и водители. Каждый отдал профессии не один десяток лет. По указу президента, 5 человек удостоены медали ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени. Ещё 20 новолипчан получили звания заслуженных.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Главное в работе НЛМК не только налоги, не только рабочие места и экономическая основа. Я уверен, что самое главное заключается в его технически подготовленном коллективе".
В блоке химических установок НЛМК Владимир Карих проработал более 30 лет. Ещё в 1981 году пришёл рабочим. Сейчас - начальник участка. За добросовестный труд ему присвоили почётное звание "Заслуженный химик РФ".
Владимир Карих, начальник участка цеха динамной стали ОАО «НЛМК»: "Благодарен коллегам. У нас труд коллективный. Это их заслуга, а потом уже моя".
Количество показов: 138
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:50
|12:35
|12:13
|11:48
|11:26
|11:10
|10:39
|10:16
|09:45
|09:19
|08:46
|07:30
07.11.2017
|17:59
|17:46
|17:25
|17:15
|16:58
|16:57
|16:53
|16:49
Комментарии