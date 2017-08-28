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Олег Королёв удостоился ордена преподобного Серафима Саровского

12:47 28 Августа 2017 Общество
Олег Королёв удостоился ордена преподобного Серафима Саровского
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В Задонске отметили 156-ю годовщину обретения мощей святителя Тихона Задонского. На православное торжество собрались паломники со всей страны. Многие пешком прошли десятки километров. 156 лет назад Тихона Задонского причислили к лику святых. В память об этом событии ежегодно в "русский Иерусалим" стекаются тысячи паломников со всей России. Накануне праздника в монастыре встретили сразу два крестных хода - из Липецка и Воронежа.

Участие в божественной литургии принял и глава региона Олег Королёв. По поручению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ему вручили орден преподобного Серафима Саровского II степени.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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