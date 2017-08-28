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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Задонске отметили 156-ю годовщину обретения мощей святителя Тихона Задонского. На православное торжество собрались паломники со всей страны. Многие пешком прошли десятки километров. 156 лет назад Тихона Задонского причислили к лику святых. В память об этом событии ежегодно в "русский Иерусалим" стекаются тысячи паломников со всей России. Накануне праздника в монастыре встретили сразу два крестных хода - из Липецка и Воронежа.Участие в божественной литургии принял и глава региона Олег Королёв. По поручению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ему вручили орден преподобного Серафима Саровского II степени.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".