Олег Королёв удостоился ордена преподобного Серафима Саровского
12:47 28 Августа 2017 Общество
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Участие в божественной литургии принял и глава региона Олег Королёв. По поручению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ему вручили орден преподобного Серафима Саровского II степени.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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