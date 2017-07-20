Олега Королёва заинтересовала идея создания клуба молодых семей
12:13 20 Июля 2017 Общество
Сегодня участники форума презентуют свои проекты главе региона. Темы разные: здоровый образ жизни, раздельный сбор мусора, благоустройство, город и село будущего. Олега Королёва многие проекты заинтересовали, особенно идея создания клубов молодых семей. По словам главы региона, сейчас эта тема особенно актуальна.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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