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Продолжается первая смена молодёжного форума "Область будущего". Около 200 волонтёров, спортсменов, журналистов, блогеров и общественных деятелей обучаются основам социального проектирования.Сегодня участники форума презентуют свои проекты главе региона. Темы разные: здоровый образ жизни, раздельный сбор мусора, благоустройство, город и село будущего. Олега Королёва многие проекты заинтересовали, особенно идея создания клубов молодых семей. По словам главы региона, сейчас эта тема особенно актуальна.