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Опасность нависла над головами липчан

17:53 19 Января 2017 Общество
Опасность нависла над головами липчан
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Липчанам угрожают сосульки. В связи с перепадами температуры их стало очень много. Одни коммунальщики не успевают с ними справляться. Другие на вызовы жителей многоэтажек не реагируют. Борьбу с наледью липчане начали вести сами. А в социальных сетях фото огромных сосулек бьют рекорды по просмотрам и лайкам.

Сотни фотографий сосулек и десятки комментариев заполнили социальные сети. Так люди привлекают внимание к серьезной проблеме. Популярный липецкий паблик даже устроил опрос. В нем приняли участие без малого 900 человек. Подавляющее большинство считают сосульки реальной угрозой для жизни.

Коммунальщики в городе разделились на три категории. Первые, они в меньшинстве, сосульки сбивают. Вторые нависшую над липчанами угрозу стараются не замечать, третьи опасные участки огораживают сигнальной лентой.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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