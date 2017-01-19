Опасность нависла над головами липчан
17:53 19 Января 2017 Общество
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Сотни фотографий сосулек и десятки комментариев заполнили социальные сети. Так люди привлекают внимание к серьезной проблеме. Популярный липецкий паблик даже устроил опрос. В нем приняли участие без малого 900 человек. Подавляющее большинство считают сосульки реальной угрозой для жизни.
Коммунальщики в городе разделились на три категории. Первые, они в меньшинстве, сосульки сбивают. Вторые нависшую над липчанами угрозу стараются не замечать, третьи опасные участки огораживают сигнальной лентой.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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