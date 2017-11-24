Память Героя России Олега Пешкова почтили в Липецке
17:58 24 Ноября 2017 Общество
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Почтить память летчика Олега Пешкова пришли родные и друзья, представители власти и сослуживцы, почти весь состав Липецкого авиацентра. У Олега Пешкова осталась супруга Елена и двое детей. Дочь - студентка, сын учится в школе №30. Она носит имя летчика.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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