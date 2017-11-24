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Источник: ТРК "Липецкое время"

Годовщина трагедии. 2 года назад в небе над Сирией был сбит истребитель Су-24. На борту были лётчики Липецкого авиацентра. Пилоты Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин успели катапультироваться. Но выжил только один. Олега Пешкова расстреляли. Сегодня в память о герое в Липецке прошли траурные митинги и открытие бюста лётчика.Почтить память летчика Олега Пешкова пришли родные и друзья, представители власти и сослуживцы, почти весь состав Липецкого авиацентра. У Олега Пешкова осталась супруга Елена и двое детей. Дочь - студентка, сын учится в школе №30. Она носит имя летчика.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".