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Источник: ТРК "Липецкое время"

Более тысячи томов в подарок. Сегодня во всем мире отмечают День книгодарения. Липецкая область не осталась в стороне. Сотрудники областной детской библиотеки устроили праздник для маленьких пациентов городской больницы.Месяц липчане всех возрастов участвовали в акции. Сотни человек принесли в библиотеку книги. Сегодня их подарили детям. Около 50 пациентов детской больницы получили в подарок сказки, учебники, сборники стихов и энциклопедии. Затем сотрудники библиотеки устроили для пациентов театрализованное представление.Вика Поняева и Полина Фурсова: "Мне очень нравится, потому что очень весело. Люди стараются для нас. Они поднимают нам настроение. Я очень рада таким мероприятиям. Я хочу, чтобы их было больше, нам понравилось здесь сидеть. Это было очень интересно и забавно".