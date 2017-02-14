Пациенты детской больницы Липецка получили в подарок книги
14:46 14 Февраля 2017 Общество
Месяц липчане всех возрастов участвовали в акции. Сотни человек принесли в библиотеку книги. Сегодня их подарили детям. Около 50 пациентов детской больницы получили в подарок сказки, учебники, сборники стихов и энциклопедии. Затем сотрудники библиотеки устроили для пациентов театрализованное представление.
Вика Поняева и Полина Фурсова: "Мне очень нравится, потому что очень весело. Люди стараются для нас. Они поднимают нам настроение. Я очень рада таким мероприятиям. Я хочу, чтобы их было больше, нам понравилось здесь сидеть. Это было очень интересно и забавно".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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