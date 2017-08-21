Пациенты областной детской больницы создадут скафандр "Победа"
11:58 21 Августа 2017 Общество
Идея создания скафандра из рисунков онкологических пациентов родилась еще в 2015 году в США. В России этот проект, демонстрирующий целительную силу искусства, работает с 2016 года. Такая арт-терапия, по данным исследований, улучшает эмоциональное состояние пациентов, облегчает побочные эффекты лечения.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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