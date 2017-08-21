В рамках международного проекта "Скафандр" сегодня в областной детской больнице для маленьких пациентов проходит необычная арт-терапия. Из рисунков ребят будет создан скафандр с символичным названием "Победа". Ткань, на которой дети будут рисовать, - специальный материал для костюмов космонавтов.Идея создания скафандра из рисунков онкологических пациентов родилась еще в 2015 году в США. В России этот проект, демонстрирующий целительную силу искусства, работает с 2016 года. Такая арт-терапия, по данным исследований, улучшает эмоциональное состояние пациентов, облегчает побочные эффекты лечения.