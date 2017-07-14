Питерские эксперты познакомили липчан с визуальной журналистикой
12:39 14 Июля 2017 Общество
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Сергей Мешавкин приехал рассказать липецким журналистам, как сделать интересный газетный материал. Эксперт уверен, что для успешной статьи содержания мало. На полосе читателя задержат интригующий заголовок, яркая фотография и интересная подпись под ней. Как это правильно скомпоновать, целая наука, визуальная журналистика. С ней и познакомил гость из Санкт- Петербурга.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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