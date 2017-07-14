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Источник: ТРК "Липецкое время"

Заголовок должен цеплять с первого слова, а внешний вид газеты или журнала соответствовать интернет-порталам. Основам визуальной журналистики редакторов и корреспондентов районных газет учили на семинаре в Ельце. Лекции читали эксперты из Санкт-Петербурга.Сергей Мешавкин приехал рассказать липецким журналистам, как сделать интересный газетный материал. Эксперт уверен, что для успешной статьи содержания мало. На полосе читателя задержат интригующий заголовок, яркая фотография и интересная подпись под ней. Как это правильно скомпоновать, целая наука, визуальная журналистика. С ней и познакомил гость из Санкт- Петербурга.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".