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Источник: ТРК "Липецкое время"

Первые 200 участников начали обучаться на площадках форума "Область будущего". Первая смена - управленцы и журналисты. Завтра свои вопросы они смогут задать председателю областного парламента Павлу Путилину.Волонтеры, спортсмены, журналисты, блогеры и общественные деятели. Пока они даже не представляют, насколько будут загружены работой и новой информацией. Но есть и те, кому знакома форумная жизнь. Ельчанин Алексей Окорочков на предыдущем форуме презентовал проект "Блог волонтера", где рассказывал о жизни города. Сегодня это уже самостоятельный интернет-канал.Первая смена - "Управляй будущим". Ровно неделю участники будут генерировать новые идеи по развитию области. Помогать им будут профессионалы в области социального проектирования, политики и общественные деятели.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".