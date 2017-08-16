Почти 3 тысячи детей уже отдохнули в лагерях по путевкам от соцзащиты
12:58 16 Августа 2017 Общество
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Лагерь "Березка" активно внедряет современные технологии и в развлечения, и в образование. На днях здесь заработают 4 образовательные площадки. Сейчас в "Березке" отдыхают 93 ребенка, из них 86 - по линии соцзащиты.
Оздоровительно-образовательный центр «Звездный». Из 230 детей 99 отдыхают по социальным путевкам. Акцент в эту смену сделали на творчество. Детей учат танцевать и не бояться сцены, по соседству уроки живописи и рукоделия. Есть тренажёрный зал и тир.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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