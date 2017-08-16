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Источник: ТРК "Липецкое время"

Почти 3 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже отдохнули в летних лагерях региона. Еще чуть меньше 3 тысяч ждут своей очереди. Всего из областного бюджета на оздоровительную кампанию по путевкам от управления соцзащиты в этом году выделено 126 млн рублей. Как расходуются эти средства, показывают постоянные проверки.Лагерь "Березка" активно внедряет современные технологии и в развлечения, и в образование. На днях здесь заработают 4 образовательные площадки. Сейчас в "Березке" отдыхают 93 ребенка, из них 86 - по линии соцзащиты.Оздоровительно-образовательный центр «Звездный». Из 230 детей 99 отдыхают по социальным путевкам. Акцент в эту смену сделали на творчество. Детей учат танцевать и не бояться сцены, по соседству уроки живописи и рукоделия. Есть тренажёрный зал и тир.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".