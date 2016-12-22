Почти 40 семей из Лебедянского района Новый год встретят в новых квартирах
16:25 22 Декабря 2016 Общество
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Комнаты в этом общежитии, как после бомбежки. В таких условиях Морозовы и еще 36 семей жили несколько лет. Пока здание не признали аварийным. Получив ключи от новой квартиры, пенсионеры не верят своему счастью. Больше всего радуются ванной. В старом доме ее не было, туалет был общий во дворе. А новая квартира с полной отделкой. Есть сантехника, газовая плита. Хозяева уже украшают новый дом к Новому году. Далеко переезжать не пришлось. Трехэтажный дом построили рядом с общежитием. Окна новой квартиры выходят на старую. Прошлая жизнь долго маячить в окне будет. Ее просто снесут.
В поселке Сахарный завод Лебедянского района ключи от новых квартир получили 37 семей. Дом построили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На строительство потратили более 30 миллионов рублей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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