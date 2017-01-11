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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря 2016 года в Липецкой области составила 3081 рубль. В среднем по России - 3701,9 рубля. Таким образом наш регион занимает 4 место в стране.Такие показатели потребительского рынка Липецкой области стали результатом взаимодействия органов власти и руководителей предприятий торговли в вопросах формирования розничных цен на реализуемые продовольственные товары. «Власть ведет постоянный диалог с представителями бизнеса в интересах потребителей. Невысокие цены на продукты питания обусловлены и хорошим урожаем сельхозпродукции, выращенным на липецких полях», - отмечает глава региона Олег Королёв.Также способствует снижению цен активное развитие ярмарочного движения.