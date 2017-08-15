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Источник: ТРК "Липецкое время"

В деревне Малые Борки прошёл фестиваль «Кристальная вода». Гостей угощали студёной ключевой водой и напитками по древнерусским рецептам. Носили на скорость воду коромыслом, читали стихи о реках и родниках, а в Тербунах открыли памятник воде — единственный в Липецкой области.Фестиваль воды развернули сразу на двух площадках. В райцентре открыли памятник воде — первый и единственный в регионе. Кузнецы и скульпторы работали над ним два месяца. Получилась витиеватая композиция из металла и бетона.Основные торжества развернулись в деревне Малые Борки. Деревушка маленькая, но к туристам здесь привыкли. Отведать ключевой воды на местный источник едут со всей округи. Случается, что и звёзды столичные заглядывают.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".