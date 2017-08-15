Праздник чистой воды провели в Тербунском районе
12:37 15 Августа 2017 Общество
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Фестиваль воды развернули сразу на двух площадках. В райцентре открыли памятник воде — первый и единственный в регионе. Кузнецы и скульпторы работали над ним два месяца. Получилась витиеватая композиция из металла и бетона.
Основные торжества развернулись в деревне Малые Борки. Деревушка маленькая, но к туристам здесь привыкли. Отведать ключевой воды на местный источник едут со всей округи. Случается, что и звёзды столичные заглядывают.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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