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Праздник чистой воды провели в Тербунском районе

12:37 15 Августа 2017 Общество
Праздник чистой воды провели в Тербунском районе
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В деревне Малые Борки прошёл фестиваль «Кристальная вода». Гостей угощали студёной ключевой водой и напитками по древнерусским рецептам. Носили на скорость воду коромыслом, читали стихи о реках и родниках, а в Тербунах открыли памятник воде — единственный в Липецкой области.

Фестиваль воды развернули сразу на двух площадках. В райцентре открыли памятник воде — первый и единственный в регионе. Кузнецы и скульпторы работали над ним два месяца. Получилась витиеватая композиция из металла и бетона.
Основные торжества развернулись в деревне Малые Борки. Деревушка маленькая, но к туристам здесь привыкли. Отведать ключевой воды на местный источник едут со всей округи. Случается, что и звёзды столичные заглядывают.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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