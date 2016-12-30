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Проверять продавцов пиротехники будут все новогодние праздники

12:31 30 Декабря 2016 Общество
Проверять продавцов пиротехники будут все новогодние праздники
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Для запуска пиротехнических изделий в Липецке определены 7 специальных площадок. Полный перечень указан на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области. Самые популярные - на площади Петра Великого и перед областным ДК. Чтобы радость разноцветных огней и громких звуков не закончилась трагедией, спасатели и полицейские продолжают ежедневные рейды по магазинам с пиротехникой.

К магазинам пиротехники строгие требования. Сомнительный или просроченный товар тут же снимают с торговли. Нарушителям грозят немалые штрафы. Для должностных лиц до 15 тысяч рублей, юридических - до 200.
От бенгальских огней до настоящих салютов. Ассортимент пиротехники сейчас огромен. Фейерверки востребованы у жителей круглый год.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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