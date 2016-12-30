Проверять продавцов пиротехники будут все новогодние праздники
12:31 30 Декабря 2016 Общество
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К магазинам пиротехники строгие требования. Сомнительный или просроченный товар тут же снимают с торговли. Нарушителям грозят немалые штрафы. Для должностных лиц до 15 тысяч рублей, юридических - до 200.
От бенгальских огней до настоящих салютов. Ассортимент пиротехники сейчас огромен. Фейерверки востребованы у жителей круглый год.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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