Пятидневный фестиваль «Виват, Раненбург» стартовал в Чаплыгине
18:05 24 Января 2017 Общество
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В последние годы муниципалитеты все чаще организуют праздники, в ходе которых изучают местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает администрация Липецкой области под руководством Олега Королёва.
Туристический сезон 2017 года в Чаплыгине открыли песнями и плясками. Сельские поселения демонстрируют свою уникальность. Не обошлось и без гастрономических изысков. Частная сыроварня заработала в сентябре прошлого года, но уже получила районную славу.
По соседству с кулинарией многообразие от народных умельцев. Художественная ковка, вязание, вышивание, экспозиция дома купечества и богатое многообразие кукол. Местному музею чуть больше года, но число его экспонатов перевалило за несколько сотен.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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