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Пятидневный фестиваль «Виват, Раненбург» стартовал в Чаплыгине

18:05 24 Января 2017 Общество
Пятидневный фестиваль «Виват, Раненбург» стартовал в Чаплыгине
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Сыры по итальянским рецептам, русские соленья и народные промыслы. В Чаплыгине стартовал фестиваль событийного туризма "Виват, Раненбург". Он продлится 5 дней и соберет сотни гостей из нашего и соседних регионов.
В последние годы муниципалитеты все чаще организуют праздники, в ходе которых изучают местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает администрация Липецкой области под руководством Олега Королёва.

Туристический сезон 2017 года в Чаплыгине открыли песнями и плясками. Сельские поселения демонстрируют свою уникальность. Не обошлось и без гастрономических изысков. Частная сыроварня заработала в сентябре прошлого года, но уже получила районную славу.

По соседству с кулинарией многообразие от народных умельцев. Художественная ковка, вязание, вышивание, экспозиция дома купечества и богатое многообразие кукол. Местному музею чуть больше года, но число его экспонатов перевалило за несколько сотен.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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