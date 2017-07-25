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Источник: ТРК "Липецкое время"

«Узнавай, удивляйся, влюбляйся!». Уже год под таким девизом живут сотни жителей региона. Радио «Липецк FM» совместно с Областным Центром событийного туризма продолжает дарить "Маршруты выходного дня". В минувшие выходные победители интеллектуальной викторины "настоящего липецкого" побывали в Данковском районе.Гостей встретил глава района Валерий Фалеев. Он же выступил в роли экскурсовода.Из Данкова в Баловнево. Это первая точка в "Маршруте выходного дня". Главная достопримечательность - двухколокольная Владимирская церковь, шедевр русского зодчества. Она была, пожалуй, главным достоянием дворян Муромцевых. Вторую жизнь и большой поток туристов это место получило после реконструкции храма. К слову, на неё потратили более 320 млн рублей. Большой ремонт продолжается.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".