Радио «Липецк FM» показало своим слушателям красоты Данковского района
12:38 25 Июля 2017 Общество
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Гостей встретил глава района Валерий Фалеев. Он же выступил в роли экскурсовода.
Из Данкова в Баловнево. Это первая точка в "Маршруте выходного дня". Главная достопримечательность - двухколокольная Владимирская церковь, шедевр русского зодчества. Она была, пожалуй, главным достоянием дворян Муромцевых. Вторую жизнь и большой поток туристов это место получило после реконструкции храма. К слову, на неё потратили более 320 млн рублей. Большой ремонт продолжается.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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