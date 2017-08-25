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Источник: ТРК "Липецкое время"

На радио "Липецк FМ" стартовал проект «Я живу в Липецкой области. Липчане о родном крае». Он проводится при поддержке Областного центра событийного туризма. Жителям региона предложили написать материал о родном крае. Работы прислали 75 человек. Это рассказы о сёлах, городах, заповедной природе и земляках.Фрагменты лучших произведений проекта «Я живу в Липецкой области» будут звучать на волнах "Липецк FМ". Озвучивали их ведущие радиостанции. В стороне не остались и сами авторы. Лучшие работы проекта можно будет не только услышать, но и прочитать. Их объединили в книгу.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".