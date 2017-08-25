Радио "Липецк FМ" запустило проект "Я живу в Липецкой области"
17:04 25 Августа 2017 Общество
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Фрагменты лучших произведений проекта «Я живу в Липецкой области» будут звучать на волнах "Липецк FМ". Озвучивали их ведущие радиостанции. В стороне не остались и сами авторы. Лучшие работы проекта можно будет не только услышать, но и прочитать. Их объединили в книгу.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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