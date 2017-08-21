Новые награды. В Твери состоялся XX Фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа "Территория хороших новостей". Уже стало хорошей традицией ежегодное успешное участие телерадиокомпании "Липецкое время" в конкурсной программе фестиваля. И этот год не стал исключением. Стоит отметить, что ежегодно в фестивале принимают участие более 150 представителей теле- и радиоканалов из ЦФО и других округов России.Диплом за 3 место в номинации "Лучшая радиопрограмма "Новости" получила радиостанция "Липецк FM". Также в рамках фестиваля Межрегиональный общественный фонд "Образование в третьем тысячелетии" наградил ТРК "Липецкое время" во главе с директором Натальей Калугиной дипломом за высокий профессиональный уровень организации информационного вещания.Фонд был создан почти 20 лет назад командой известных телевизионных профессионалов, социологов и работников образования, имеющих большой опыт осуществления масштабных национальных проектов, включая ВГТРК, РТР-Телесть, ТВ Центр и другие.