Радиостанция "Липецк FM" вновь с наградой
10:24 21 Августа 2017 Общество
Диплом за 3 место в номинации "Лучшая радиопрограмма "Новости" получила радиостанция "Липецк FM". Также в рамках фестиваля Межрегиональный общественный фонд "Образование в третьем тысячелетии" наградил ТРК "Липецкое время" во главе с директором Натальей Калугиной дипломом за высокий профессиональный уровень организации информационного вещания.
Фонд был создан почти 20 лет назад командой известных телевизионных профессионалов, социологов и работников образования, имеющих большой опыт осуществления масштабных национальных проектов, включая ВГТРК, РТР-Телесть, ТВ Центр и другие.
Количество показов: 71
Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
Лента новостей
|11:58
|11:29
|10:58
|10:24
|09:49
|09:20
20.08.2017
|11:00
19.08.2017
|10:55
18.08.2017
|18:01
|17:44
|17:35
|17:04
|16:39
|16:23
|15:21
|14:27
|14:19
|14:06
|12:51
|12:45
Комментарии