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Радиостанция "Липецк FM" вновь с наградой

10:24 21 Августа 2017 Общество
Новые награды. В Твери состоялся XX Фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа "Территория хороших новостей". Уже стало хорошей традицией ежегодное успешное участие телерадиокомпании "Липецкое время" в конкурсной программе фестиваля. И этот год не стал исключением. Стоит отметить, что ежегодно в фестивале принимают участие более 150 представителей теле- и радиоканалов из ЦФО и других округов России.

Диплом за 3 место в номинации "Лучшая радиопрограмма "Новости" получила радиостанция "Липецк FM". Также в рамках фестиваля Межрегиональный общественный фонд "Образование в третьем тысячелетии" наградил ТРК "Липецкое время" во главе с директором Натальей Калугиной дипломом за высокий профессиональный уровень организации информационного вещания.

Фонд был создан почти 20 лет назад командой известных телевизионных профессионалов, социологов и работников образования, имеющих большой опыт осуществления масштабных национальных проектов, включая ВГТРК, РТР-Телесть, ТВ Центр и другие.
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Источник:  http://соб.инф.
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