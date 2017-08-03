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Источник: ТРК "Липецкое время"

Пока психологи спорят, вредна эта игрушка или нет, спиннеры продолжают завоевывать мир. Липецкие школьники, к примеру, уже не просто крутят вертушку, а устраивают дворовые соревнования. Спиннер крутят на коленках и плечах, подбрасывают в воздух. Бесконечным вихрем они вертятся в руках своих владельцев. Остановился – проиграл. Участники соревнований признаются, результат зависит не только от мастерства, но и от самой игрушки. Новомодной вертушкой месяц назад заинтересовался и Роспотребнадзор. Ведомство проверило, как игрушка влияет на здоровье детей.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".