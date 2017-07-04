С июля вступили в силу изменения в сфере здравоохранения и тарифов ЖКХ
16:37 4 Июля 2017 Общество
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Пожалуй, одно из самых обсуждаемых июльских нововведений - электронный больничный. С июля его оформляют по всей стране. Липецк не исключение. Он должен упростить жизнь и пациентам, и медикам. Все данные на приеме врач вводит в специальную базу, откуда они идут в Фонд соцстраха. Пациенту больше не придется передавать больничный работодателю или идти в поликлинику вновь, если листок нетрудоспособности заполнен с ошибками.
Бумажные документы продолжают уходить в прошлое, а безналичный расчет набирает обороты. С 1 июля начала работу российская национальная платежная система «Мир».
Июльские нововведения коснулись и тарифов ЖКХ.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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