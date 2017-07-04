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С июля вступили в силу изменения в сфере здравоохранения и тарифов ЖКХ

16:37 4 Июля 2017 Общество
С июля вступили в силу изменения в сфере здравоохранения и тарифов ЖКХ
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С июля жители страны традиционно начинают жить по-новому. Этот год не стал исключением. Со второго полугодия в силу вновь вступил ряд законов и поправок к ним. Они не обойдут стороной и Липецкую область. Так, теперь за больничным больше ходить не надо, он будет электронным; упростит жизнь и внедрение новых платёжных карт "Мир".

Пожалуй, одно из самых обсуждаемых июльских нововведений - электронный больничный. С июля его оформляют по всей стране. Липецк не исключение. Он должен упростить жизнь и пациентам, и медикам. Все данные на приеме врач вводит в специальную базу, откуда они идут в Фонд соцстраха. Пациенту больше не придется передавать больничный работодателю или идти в поликлинику вновь, если листок нетрудоспособности заполнен с ошибками.

Бумажные документы продолжают уходить в прошлое, а безналичный расчет набирает обороты. С 1 июля начала работу российская национальная платежная система «Мир».

Июльские нововведения коснулись и тарифов ЖКХ.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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