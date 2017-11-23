Школу после капремонта открыли в Краснинском районе
14:56 23 Ноября 2017 Общество
В торжественном открытии приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран и глава Краснинского района Михаил Конаныхин. В верхнедрезгаловской школе учатся более 150 детей, в том числе из соседних сел.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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