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Школу после капремонта открыли в Краснинском районе

14:56 23 Ноября 2017 Общество
В селе Верхнедрезгалово Краснинского района после трехмесячного капитального ремонта открыли школу. Полностью заменили систему отопления и полы, а также крышу. Выполнили работы по отделке фасада. На ремонт из областного и районного бюджетов было выделено 30 миллионов рублей.

В торжественном открытии приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран и глава Краснинского района Михаил Конаныхин. В верхнедрезгаловской школе учатся более 150 детей, в том числе из соседних сел.
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Источник:  собственная информация

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