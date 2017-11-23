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В селе Верхнедрезгалово Краснинского района после трехмесячного капитального ремонта открыли школу. Полностью заменили систему отопления и полы, а также крышу. Выполнили работы по отделке фасада. На ремонт из областного и районного бюджетов было выделено 30 миллионов рублей.В торжественном открытии приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран и глава Краснинского района Михаил Конаныхин. В верхнедрезгаловской школе учатся более 150 детей, в том числе из соседних сел.