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«Система 112» позволит автоматически определять местонахождение абонента

11:15 21 Ноября 2017 Общество
Накануне глава региона Олег Королёв провел еженедельное оперативное совещание. Одной из важных тем стало завершение уборочной кампании. «Подходит к завершению уборка сахарной свеклы, кукурузы, сои», - доложил заместитель главы региона Николай Тагинцев. Он также доложил главе региона о результатах съезда кооперативов, который прошел на прошлой неделе в Москве.

Еще одной важной темой стало внедрение "Системы 112" в регионе. Государственные приемочные испытания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб прошли в регионе 15-17 ноября. Эксперты оценивают качество и оперативность обработки сообщений дежурно-диспетчерских служб. Это пункты связи пожарных частей, дежурные части районных и городских отделов полиции, станции скорой медицинской помощи в центральных районных больницах, службы жизнеобеспечения и «Антитеррор».

После ввода «Системы 112» в постоянную эксплуатацию в Липецкой области местонахождение абонента будет определяться автоматически, что позволит дежурно-диспетчерской службе знать координаты места происшествия, а значит, сократить время реагирования. Начиналась масштабная работа с Центра обработки вызовов, который построили в 2015 году, вместе с ним были оснащены и подключены к «Системе 112» пять районов области, а это 21 объект. За этими тремя цифрами стоит колоссальный труд не только инженеров, аналитиков, монтажников, тренеров, но и сотрудников экстренных оперативных служб и службы 112 Липецкой области. «Задача государственной значимости - обеспечение безопасности каждого человека», - подчеркнул Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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