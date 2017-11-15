«Сладкая» страда в регионе завершена на 94% площадей
11:02 15 Ноября 2017 Общество
Рекорд по урожайности бьют чаплыгинские свекловоды, собирающие по 509,7 центнеров с гектара. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 центнер, на третьем - Добровский район, 446,6 центнеров с гектара.
Ценная техническая культура в этом году занимает площадь в 127,3 тысячи гектаров. На шести сахарных заводах региона уже переработано 3214,3 тыс. тонн свёклы, получено 461 тыс. тонн сахара. Глава региона Олег Королёв отметил, что уборка сахарной свеклы ведется в тяжелых условиях и выразил надежду на высокий урожай. Об этом Олег Королёв написал в своем Твиттере.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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