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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Почти 4800 тысяч тонн сахарной свёклы собрали с полей липецкие аграрии. На сегодняшний день «сладкая» страда завершена на 94% площадей. Более четверти всей свёклы в Липецкой области, или 1 240,5 тысяч тонн, убрано в Добринском районе. Урожайность в 427,6 центнеров с гектара там выше среднерегиональной - в 400,4 центнеров, но не рекордная.Рекорд по урожайности бьют чаплыгинские свекловоды, собирающие по 509,7 центнеров с гектара. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 центнер, на третьем - Добровский район, 446,6 центнеров с гектара.Ценная техническая культура в этом году занимает площадь в 127,3 тысячи гектаров. На шести сахарных заводах региона уже переработано 3214,3 тыс. тонн свёклы, получено 461 тыс. тонн сахара. Глава региона Олег Королёв отметил, что уборка сахарной свеклы ведется в тяжелых условиях и выразил надежду на высокий урожай. Об этом Олег Королёв написал в своем Твиттере.