link
Сегодня

«Сладкая» страда в регионе завершена на 94% площадей

11:02 15 Ноября 2017 Общество
Почти 4800 тысяч тонн сахарной свёклы собрали с полей липецкие аграрии. На сегодняшний день «сладкая» страда завершена на 94% площадей. Более четверти всей свёклы в Липецкой области, или 1 240,5 тысяч тонн,  убрано в Добринском районе. Урожайность в 427,6 центнеров с гектара там выше среднерегиональной - в 400,4 центнеров, но не рекордная.

Рекорд по урожайности бьют чаплыгинские свекловоды, собирающие по 509,7 центнеров с гектара. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 центнер, на третьем - Добровский район, 446,6 центнеров с гектара.

Ценная техническая культура в этом году занимает площадь в 127,3 тысячи гектаров. На шести сахарных заводах региона уже переработано 3214,3 тыс. тонн свёклы, получено 461 тыс. тонн сахара. Глава региона Олег Королёв отметил, что уборка сахарной свеклы ведется в тяжелых условиях и выразил надежду на высокий урожай. Об этом Олег Королёв написал в своем Твиттере.
Количество показов: 78
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:53
Липчанин снялся в мистическом сериале на Первом канале
12:40
В Липецкой области станет больше высокопроизводительных рабочих мест
12:28
Липецкая делегация примет участие во Всероссийском съезде кооператоров
12:12
В Липецке до +4
11:47
Конкурс клубов молодых семей состоится в регионе
11:26
Ельчанку задержали по подозрению в убийстве родного брата
11:02
«Сладкая» страда в регионе завершена на 94% площадей
10:54
ОЭЗ "Липецк" - на ведущих позициях в рейтинге Минэкономразвития РФ
10:25
Липецкая участница проекта "Ты супер! Танцы" покорила жюри своей искренностью
09:46
Самые ожидаемые киноновинки: что предложат телезрителям октябрь-ноябрь 2017 года?
09:12
Липецкий опыт по созданию доступной среды представлен на международной выставке
07:30
Прямая трансляция концерта Рудольфа Бунбиндера состоится в Липецке

14.11.2017

21:14
"Липецкое время" - победитель конкурса "Федерация"
18:25
Уникальный комплекс обучения создали в Липецкой области
18:05
День Сахалина - завтра в "Будильнике"
17:55
Более 500 км дорог Липецкой агломерации отремонтируют в 2018 году
17:23
Турнир по боксу в Ельце собрал десятки спортсменов
17:16
Молодые профессионалы в рамках WorldSkills собрали робота-ликвидатора
17:09
НЛМК в 15 раз снизил выбросы вредных веществ
16:56
Липецкие аграрии собирают урожай свёклы, несмотря на капризы погоды
Вся лента новостей